 

«Пустая болтовня» — итоги саммита по климату в Глазго не удовлетворили защитников экологии

15.11.2021, 11:16, Новости дня
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Заключённое в последнюю минуту соглашение по итогам климатического саммита в Глазго вызвало бурю разочарования и ярости среди защитников окружающей среды, пишет France 24. Как передаёт телеканал, участникам саммита пришлось пойти на уступки крупным державам, из-за чего итоговая резолюция не включила в себя наиболее амбициозные меры по предотвращению глобального потепления.

После задержки, связанной с продлением на день напряжённых переговоров, делегаты, прибывшие на заключительную пленарную сессию саммита COP26 по климату, столкнулись с очередным промедлением. Крупные потребители угля Индия и Китай вынудили участников внести изменения в итоговый текст — исправить «отказ» от финансирования угля и ископаемого топлива на «сокращение». Заключённое в последнюю минуту соглашение вызвало бурю разочарования и ярости, что побудило председателя Алока Шарму выступить с извинениями.  

АЛОК ШАРМА, председатель COP26: Я глубоко сожалею. Я также понимаю глубокое разочарование, но думаю, что, как вы отметили, нам жизненно важно защитить этот пакет.

И всё же на саммите было достигнуто историческое соглашение — первое в своём роде призывающее к сокращению использования ископаемых источников энергии. Основной целью Шармы было сохранить цель, поставленную Парижским договором по климату 2015 года, по сдерживанию глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия — показателе доиндустриальной эпохи.

Экоактивисты назвали эту цель далеко не достаточной. Уровень сегодняшних выбросов ставит мир перед перспективой, вероятно, ведущего к катастрофе потепления на 2,4 градуса Цельсия. Соглашение стало ещё большим разочарованием для стран, находящихся в уязвимом положении. Богатые страны, в том числе США и Великобритания, наложили вето на конкретные действия по выплатам этим государствам компенсаций за ущерб и потери, связанные с изменением климата. Организация Greenpeace назвала соглашение, заключённое на саммите COP26, «покладистым и слабым», а активисты вроде Греты Тунберг отозвались о нём как о «пустой болтовне». Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал соглашение «важным шагом», однако предупредил, что мир до сих пор стоит на пороге климатической катастрофы.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2021 года.



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