 

“Красивая грудь”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике

15.11.2021, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Не знаю, кто придумал словосочетание “отдых с детьми”. Конечно, при упоминании этих слов в голове всплывает яркая солнечная картинка побережья, улыбающихся детей с мамой возле замка из песка, и еще много других приятных моментов. На практике все выглядит иначе. Во время отдыха с детьми у тебя активизируются все органы чувств, ты наблюдательный, не сводишь глаз со своего чада, профессиональнее, чем спасатель”, – написала она.

Саливанчук рассказала, что у ее сына Глеба на отдыхе поднялась температура, были рвота и расстройство желудка из-за кишечной палочки у Глеба, а у сына Никиты – сыпь из-за инфекции или укусов комаров.

“Мамы меня поймут. А, вообще, все у нас отлично”, – отметила Саливанчук.

Актриса предстала в кадре в синем бюстгальтере от купальника и белой рубашке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“У тебя красивая грудь”, – прокомментировал zayichenkooleg.

“Супер! Молодец! Обожаю честность”, – написала liliyakovalenko290381.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. 

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / МИД усомнился в возвращении США в Договор по открытому небу при Байдене

02.05 / Ночью в Киеве около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие

15.07 / Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе

15.11 / Российские миротворцы взяли под защиту храм Дадиванк в Карабахе

24.12 / Суд дал возможность выйти под залог майору ВСУ, который сбил троих курсанток

17.09 / Выборы в Госудуму РФ. Данилов сказал, что СНБО введет санкции против всех причастных к организации голосования в ОРДЛО и Крыму

14.08 / “Чертовски сексуальна”. Лобода поделилась фото в платье с глубоким вырезом

26.03 / Дело ПриватБанка. Суд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из финучреждения около 8,2 млрд грн

25.07 / Эксперт не согласился с мнением США по российскому спутнику-инспектору

10.08 / ВОЗ назвала необходимую для всеобщей доступности вакцины от коронавируса сумму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика