“Красивая грудь”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике

“Не знаю, кто придумал словосочетание “отдых с детьми”. Конечно, при упоминании этих слов в голове всплывает яркая солнечная картинка побережья, улыбающихся детей с мамой возле замка из песка, и еще много других приятных моментов. На практике все выглядит иначе. Во время отдыха с детьми у тебя активизируются все органы чувств, ты наблюдательный, не сводишь глаз со своего чада, профессиональнее, чем спасатель”, – написала она.

Саливанчук рассказала, что у ее сына Глеба на отдыхе поднялась температура, были рвота и расстройство желудка из-за кишечной палочки у Глеба, а у сына Никиты – сыпь из-за инфекции или укусов комаров.

“Мамы меня поймут. А, вообще, все у нас отлично”, – отметила Саливанчук.

Актриса предстала в кадре в синем бюстгальтере от купальника и белой рубашке.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“У тебя красивая грудь”, – прокомментировал zayichenkooleg.

“Супер! Молодец! Обожаю честность”, – написала liliyakovalenko290381.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

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