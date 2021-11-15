 

“Шито белыми нитками”. Экс-министр Демчишин прокомметировал уголовное производство в отношении него

15.11.2021, 11:02, Новости дня
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“Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса президента. Она носит чисто политический характер, и я понимаю, что их интересует отнюдь не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след [бизнесмена Игоря] Коломойского. Это у него такое “тонкое чувство юмора”, чтобы таким образом поздравлять с днем рождения”, – заявил он.

Демчишин подчеркнул, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт.

“О юридической составляющей: она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь в украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с уплатой налогов в украинский бюджет”, – говорится в комментарии.

По его мнению, открытое производство необходимо властям для отвлечения внимания.

“Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие “рейтинговые” дела за последние два года. Такая же фальсификация. Время нас рассудит. А пока обанкротившиеся власти дилетантов пытаются от своего управленческого провала отвлечь внимание пусть и пустыми, но громкими уголовными делами”, – добавил он.

Контекст:

12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Следствие установило, что экс-министр в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности в государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций “Л/ДНР”.

Также следствие считает, что, министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями “Л/ДНР”. В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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