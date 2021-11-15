Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем из России на премии MTV EMA 2021

“Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа”, – написал он.

Церемония вручения премии проходила в Будапеште (Венгрия).

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Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”.

В марте 2021 году артист презентовал совместное видео с российской певицей Zivert на трек Bestseller.

В 2014 году после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума, который состоялся 16 марта того же года, Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

После начала российской агрессии ряд украинских исполнителей отказались ездить на гастроли в страну-агрессор, в то же время некоторые артисты продолжаю гастролировать по России и даже переехали жить в эту страну.

Написавший заявление об отставке Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Украина не может запретить украинским исполнителям ездить зарабатывать в Россию, тут вопрос только в том, как общество будет относиться к таким артистам. “Мы знаем артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но, с другой стороны, мы не можем запретить Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, выступать в Москве. Это их дело”, – сказал министр.

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