Разумков и Смешко будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду, но могут объединиться – Корниенко

Об этом он сказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, отвечая на вопрос, не станут ли партии этих политиков основными конкурентами “Слуги народа” на парламентских выборах.

“Социология говорит, что пока они – во второй лиге. И поэтому, скорее всего они будут конкурировать друг с другом. Пока что потенциальный электорат Разумкова и Смешко очень близок. Каждый из них публично заявлял, что он консерватор. И это может привести к тому, что они объединятся, и на такое объединение тоже будет интересно посмотреть”, – заявил Корниенко.

Он также считает, что будет конкуренция между Разумковым и лидером партии “Наши” Евгением Мураевым.

“Смогут ли они все попасть в парламент? Это зависит от многих факторов. В первую очередь от того, когда и по какой системе пройдут выборы. Пока что они планируются в 2023 году по системе открытых списков с региональной привязкой. Эта система, кроме всего прочего, сложна тем, что нужно иметь минимум 130 ходовых кандидатов – по пять кандидатов на округ в 26 округах. Где взять партии 130 кандидатов? “Слуге” с этим проще. У нас есть минимум – выбор из нардепов, из местных председателей облсоветов, голов громад. В каждой области мы точно десяток хороших кандидатов найдем”, – считает политик.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Следующие парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

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