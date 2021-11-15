Драка со стрельбой произошла в центре Петербурга

Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета в центре Петербурга, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой в центре Петербурга», – говорится в сообщении полиции, которое приводит РИА «Новости».

По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 14 ноября у дома 51 по Гороховой улице. Двое злоумышленников напали на мужчину после словесного конфликта, повредили ему автомобиль и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников», – сказано в сообщении.

Напомним, в начале осени в Петербурге задержали участников конфликта со стрельбой в автобусе.