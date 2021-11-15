Космонавт нашел возможное место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда»

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, обследуя в выходные промежуточную камеру (ПрК) модуля «Звезда» в российском сегменте МКС, где продолжается утечка воздуха, обнаружил возможное место такой утечки, следует из переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», – передает ТАСС ответ Дуброва на вопрос о работах в ПрК. Трансляцию переговоров ведет НАСА.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.