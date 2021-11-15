 

Неизвестный обстрелял основателя рок-группы “Ногу свело!” в Москве

15.11.2021, 10:50, Разное
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В центре Москвы вооруженный преступник совершил нападение на одного из основателей рок-группы “Ногу свело!” Антона Якомульского. В результате музыканту потребовалась медицинская помощь.

По словам Якомульского, неизвестный вступил в конфликт с супругой артиста и он решил заступиться за жену. В ответ оппонент выстрелил Антону в лицо из газового пистолета. Барабанщик вызвал полицию и скорую помощь. Врачи установили, что в результате нападения он получил химический ожог глаза. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает Ura.ru.



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