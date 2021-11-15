Мнение: Захоронение срочное трупов в военное и мирное время по ГОСТу

Для массовых захоронений покойников в России существует свой ГОСТ называемый "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время".

Данный ГОСТ введен в действие 13 сентября 2021 года.

Интересное:

В мирное время создаются запасы гробов (материалов для изготовления гробов) и патологоанатомических мешков из расчета 30 % от прогнозируемых безвозвратных потерь, запасы дезинфицирующих средств, применяемых для массовых захоронений из расчета 40 % от прогнозируемых потерь (10 % средств может быть использовано для проведения противоэпидемических мероприятий в местах первоначального нахождения погибших).

Для восполнения текущих потребностей в ходе непосредственного осуществления мероприятий по захоронению трупов в военное время заблаговременно (в мирное время) должны быть заключены договоры на поставку средств, необходимых для осуществления срочного захоронения трупов в объеме. соответствующем прогнозируемым потерям.

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8 тех случаях, когда групповое погребение проводится для группы лиц. состоящих из военных и гражданских лиц. воинские почести следует отдавать всей группе умерших.

Погребение может производиться только при наличии медицинского и государственного свидетельств о смерти и после идентификации (опознания) личности умершего.

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При погребении останков деформированных или разрушенных тел после судебно-медицинской или генетической экспертизы они должны помещаться в запаянные гробы или капсулы, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическую безопасность, и в ходе погребения не вскрываться.

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В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний процесс захоронения умерших от инфекции не ясной этиологии, а также от особо опасных инфекций (умерших в лечебных учреждениях или поступивших в патологоанатомические отделения для вскрытия) совершается в оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно из патологоанатомического отделения.

Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон. допускается на специально отведенном участке места захоронения в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующем отношения, связанные с обеспечением радиационной безопасности населения.

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При оценке возможных безвозвратных потерь среди населения и наибольшей работающей смены после применения противником современных обычных средств поражения за основной интегрирующий критерий принимается степень поражения города.

Степень поражения города Сп определяется как отношение площади города, оказавшейся в зоне полных и сильных разрушений, ко всей площади города по формуле

с„-^, (1)

где5пср — площадь города, оказавшаяся в эоне полных и сильных разрушений;

Sr — общая площадь города.

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Исходя из трудозатрат, определенных для разработки одной братской могилы, для захоронения 1000 погибших потребуется две единицы инженерной техники.

Таким образом, исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что для проведения работ по непосредственному погребению 1000 человек в течение 3 сут потребуется привлечь две единицы инженерной техники и 16 человек личного состава команд (групп) по срочному захоронению трупов НФГО. В случае привлечения только личного состава команд (групп) по срочному захоронению трупов НФГО потребуется привлечь 250 чел.

Посмотреть или скачать в pdf можно здесь https://allgosts.ru/13/200/gost_r_42.7.01-2021 (по наводке с Вотта)

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