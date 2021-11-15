Сын Шурочки из «Служебного романа» не может найти деньги на памятник актрисе

Сын известной актрисы Людмилы Ивановой, которая знакома многим по роли Шурочки в фильме «Служебный роман», не может найти деньги на установление памятника матери. Он обещал сделать это весной.

Актриса Людмила Иванова скончалась пять лет назад. Ее похоронили в Москве на Пятницком кладбище. На момент смерти артистке было 83 года. Что касается памятника, то сын заявил, что он установлен в фойе театра, где она играла. Такое решение приняли родственники, поскольку кладбище, где похоронена Иванова, не является очень известным, а в культурное учреждение постоянно приходят люди.

Сын Ивановой сначала хотел заказать голову, сделанную из бронзы. Потом его знакомые отговорили от этой идеи, поскольку есть очень много любителей цветного металла. Актриса покоится на кладбище рядом с другими родственниками. Важно придумать такой памятник, который бы подошел всем.

Людмила Ивановой была известной актрисой, но и других обижать мужчине не хочется, поскольку захоронение является семейным. Там находится и могила прадедушки.

Похороны звезды «Служебного романа» обошлись сыну в 300 тысяч рублей. На организацию всех траурных мероприятий ему пришлось брать кредит в банке. В студии телепрограммы «Звезды сошлись» на НТВ он заверил, что располагает достаточной суммой средств на памятник, пишет портал «Слово и дело».