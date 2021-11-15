В Брюсселе сотни женщин вышли на митинг против изнасилований в барах

В центре Брюсселя сотни протестующих потребовали защитить женщин от сексуального насилия в барах и ночных клубах: всё чаще жертве подсыпают в бокал наркотики, которые делают её беспомощной и стирают память, передаёт France 2. Во Франции насильники действуют по такой же схеме, причём уголовные дела заводят редко из-за недостатка улик.

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА: Активистки, поднимите шум сегодня!

УЧАСТНИЦЫ ПРОТЕСТА: (Кричат.)

Вчера вечером в центре Брюсселя собрались сотни женщин, чтобы заставить услышать их. Их движение называется #Balancetonbar («Сдай свой бар»). Они выступают против сексуального насилия над женщинами в увеселительных заведениях.

ТЕРЕЗА, студентка в Брюсселе (Бельгия): Я действительно чувствую себя в опасности, я не могу расслабиться, потому что я знаю, что наше общество действительно терпимо относится к этому. Потому что когда мы об этом говорим, не принимается никаких действий, а заведения отрицают (обвинения. — ИноТВ) и заявляют, что это неправда или таких случаев не так много, так что не стоит переживать.

Десятки молодых женщин утверждают, что им подсыпали наркотики в ночных клубах и барах бельгийской столицы. Во Франции хештег #Balancetonbar также поощряет женщин нарушить молчание. Так, для Марго, студентки из Лилля, вечер в баре 5 ноября обернулся кошмаром.

МАРГО, студентка из Лилля (департамент Нор): Нам принесли наши напитки, я выпила, мой друг выпил, вечер продолжается, но для меня всё, он на этом заканчивается (усмехается).

ЖУРНАЛИСТ: И это ваши последние воспоминания — о втором бокале, который вы выпили?

МАРГО: Я выпила только один.

ЖУРНАЛИСТ: То есть вы его выпили, а потом — провал?

МАРГО: Да, провал, я очнулась в больнице.

Благодаря медицинскому отчёту и поиску свидетелей в интернете Марго смогла более или менее восстановить события того ужасного вечера.

МАРГО: Судя по всему, человек, с которым я была, начал вести себя агрессивно и настаивал: «Не звоните никому, это моя девушка, я справлюсь, ей уже и похуже бывало». А я этого парня вообще не знаю.

Её отравили гамма-оксимасляной кислотой (ГОМК, GHB), которую называют «наркотиком насильников»? Другая женщина также, похоже, проглотила это вещество — его практически невозможно выявить, и оно исчезает менее чем за 12 часов.

ПОСТРАДАВШАЯ: Сложность в том, что нет никаких улик. Нет лабораторного анализа, а в барах нет камер, и когда нет свидетелей, которые видели, как кто-то что-то подмешивал в бокал…

Множество жалоб редко приводят к возбуждению дела из-за недостатка вещественных улик или достаточно чётких воспоминаний, которые могут послужить доказательством насилия.

ЛОРАНС ВАСС, врач-нарколог: Особенностью ГОМК является то, что она также влияет на память. Так что человек станет немного тихим, сонливым и не сможет осознавать, что происходит.

Чтобы избежать происшествий, некоторые владельцы заведений теперь продают такие накладки, которые можно надевать на бокалы.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2021 года.