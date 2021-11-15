Его можно рассматривать как эндокринную железу: жир на животе не только выглядит неэстетичным, но может нести опасность

Висцеральный жир является серьезной проблемой для полных людей, так как он негативно влияет на здоровье многих органов и систем. Жир на животе образуется по причине потребления большого количества простых углеводов и пива. Это достаточно опасно. Вот несколько причин появления подобной проблемы и информация о том, какие могут быть риски для здоровья.

Что собой представляет висцеральный жир?

В отличие от подкожного жира, который находится под слоем эпидермиса, висцеральный окружает органы, расположенные глубоко в брюшной полости, в частности такие как печень, желудок и кишечник. Это не просто эстетическая проблема.

Большое количество висцерального жира повышает риск возникновения серьезных метаболических нарушений. К ним нужно отнести такие проблемы как:

диабет; болезни сердца; синдром поликистоза яичников; жировая болезнь печени; апноэ во сне.

У женщин висцеральный жир во многом связан со злокачественными новообразованиями груди и надобностью проведения операции на желчном пузыре.

Чем больше висцерального жира, тем выше вероятность возникновения всех этих проблем.

Как узнать, есть ли висцеральный жир?

Есть большой риск столкнуться с проблемами со здоровьем из-за висцерального жира, если талия больше 101 см у женщин и больше 88 см у мужчин.

Именно поэтому нужно следить за своей фигурой и активно худеть для предотвращения проблем со здоровьем.

Какой есть риск для здоровья при наличии висцерального жира?

Проведенные исследования показывают то, что жировые клетки брюшной полости являются биологически активными. Жир можно считать эндокринным органом или железой, которая вырабатывает гормоны и другие вещества, которые оказывают влияние на наше состояние здоровья.

Среди негативных эффектов можно выделить увеличение выработки веществ в организме, которые провоцируют воспаление, повышают риск возникновения болезней сердца и диабета 2-го типа.

Из-за близости расположения висцерального жира к поджелудочной железе и печени может повышаться уровень плохого холестерина и препятствовать расщеплению жира и переработке сахара в крови.

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Причины появления висцерального жира

Основной причиной является неправильное питание, особенно потребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара и простых углеводов, которые организм быстро перерабатывает в сахар. Это приводит к увеличению веса, который зачастую сложно сбросить.

Фруктоза или сахар провоцирует достаточно быстрое созревание жировых клеток, особенно висцерального жира.

Потребление газированных напитков не только увеличивает количество потребляемых калорий, но и влияет на процесс образования жира на животе.

Как избавиться от висцерального жира?

Самый простой способ уменьшения жировых отложений – похудение. Нужно отказаться от сахаросодержащих напитков и полуфабрикатов.

Стоит есть как можно больше свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, белков.

Также требуется умеренная физическая нагрузка в сочетании с силовыми тренировками. Нужно нормализовать сон.