Основателя группы «Ногу свело» Якомульского обстреляли в центре Москвы

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15.11.2021, 9:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНеизвестные обстреляли музыканта Антона Якомульского и его жену из газового пистолета в центре Москвы, в результате семейная пара получила ожоги глаз.

Об инциденте сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Между тем источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о российском музыканте, одном из основателей группы «Ногу свело!» Антоне Якомульском, а также его жене Александре.

«Вечером 14 ноября в полицию поступила информация о поступлении в одну из столичных больниц мужчины 1969 года рождения и его супруги 1977 года рождения с химическими ожогами глаз. Было установлено, что около 3.00 13 ноября на улице Пресненский Вал неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета», – сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что пострадавшая написала заявление по факту нападения. Полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Антон Якомульский – российский барабанщик, композитор и мультиинструменталист, сооснователь российской рок-группы «Ногу свело!».

Ранее стало известно, что актера Ивана Рыжикова избили в Москве.



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