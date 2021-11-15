 

Суд в Екатеринбурге признал невиновными экс-полицейских по делу об изнасиловании

15.11.2021, 9:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛенинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор трем бывшим полицейским по делу об изнасиловании девушки 1997 года рождения, сообщили в пресс-службе суда.

«Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен оправдательный приговор по уголовному делу 1-122/2021 о признании Бессарабова, Мустафина, Тропина невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 («Изнасилование») , п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 15 июля 2020 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 6,5 лет, однако Свердловский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.



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