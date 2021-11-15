 

«У нас со своим нельзя»: депутата, принесшего из дома контейнер с черной икрой, выгнали из думской столовой

15.11.2021, 9:51, Разное
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Депутат Государственной думы Николай Корчев пожаловался на хамский сервис парламентской столовой. По словам избранника, буфетчица силой выпроводила его из заведения за отказ убрать принесенный из дома контейнер с черной икрой.

«Я взял с собой еды, планируя покушать на работе. Как известно, домашняя еда – самая вкусная. К тому же это намного дешевле, чем покупать обед в Госдуме», – пояснил народный избранник.

«Достал из портфеля контейнер, который для меня подготовила жена, тут подбегает эта повариха и начинает кричать: “У нас со своим нельзя. Убирайте или уходите”. Я стал разъяснять, что ее действия нарушают закон “О защите прав потребителей”, но она меня даже не слушала, вытолкала за дверь. Это, кстати, повод задуматься как в стране работает правовое регулирование. А мне в итоге пришлось обедать на лестнице, сидя на ступеньке», – заключил он.

Депутат намерен подать жалобу в Роспотребнадзор, а также обратиться в Michelin с целью лишения столовой статусных привилегий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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