«У нас со своим нельзя»: депутата, принесшего из дома контейнер с черной икрой, выгнали из думской столовой

Депутат Государственной думы Николай Корчев пожаловался на хамский сервис парламентской столовой. По словам избранника, буфетчица силой выпроводила его из заведения за отказ убрать принесенный из дома контейнер с черной икрой.

«Я взял с собой еды, планируя покушать на работе. Как известно, домашняя еда – самая вкусная. К тому же это намного дешевле, чем покупать обед в Госдуме», – пояснил народный избранник.

«Достал из портфеля контейнер, который для меня подготовила жена, тут подбегает эта повариха и начинает кричать: “У нас со своим нельзя. Убирайте или уходите”. Я стал разъяснять, что ее действия нарушают закон “О защите прав потребителей”, но она меня даже не слушала, вытолкала за дверь. Это, кстати, повод задуматься как в стране работает правовое регулирование. А мне в итоге пришлось обедать на лестнице, сидя на ступеньке», – заключил он.

Депутат намерен подать жалобу в Роспотребнадзор, а также обратиться в Michelin с целью лишения столовой статусных привилегий.

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