Анатолий Чубайс: «Нежелание россиян вакцинироваться говорит о бесполезности бесплатной медицины»

Специальный представитель Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал отказаться от бесплатной медицины в России на фоне роста антипрививочного движения и заболеваемости коронавирусом. Об этом чиновник заявил во время выступления на форуме «Инновационные решения в эпоху пандемии».

«Ситуация с коронавирусом в нашей стране просто катастрофическая, но больше всего ужасает отношение наших сограждан к этой проблеме. Множится число антиваксеров, которые отрицают серьезность болезни. Всё это результат пресловутого советского образования и тяги к халяве. Наши люди со времен СССР имели все бесплатно и постоянно кочевряжились, что им качество товаров и услуг не нравится. Хотите лучше? Тогда платите! Для меня очевидно, что нежелание россиян вакцинироваться говорит о ненужности бесплатной медицины. Вакцина должна быть платной и тогда побегут прививаться как миленькие. У простых россиян сегодня имеется огромный выбор: «Спутник», «КовиВак», «ЭпиВакКорона». Сходи, уколись и помоги тем самым экономике встать на ноги. Я сам уже давно привился «Пфайзером» и не жалею. Вакцинировать всех поголовно это одна из главных задач государства на сегодня. В свое время у нас с Егором Тимуровичем был проект реформы системы здравоохранения. Жаль, что нам не удалось его реализовать», — заявил спецпредставитель президента.

Чубайс добавил, что в случае перехода на платное медицинское страхование бюджет страны может сэкономить до 5 триллионов рублей. Высвободившиеся деньги экономист предлагает направить на организацию залоговых аукционов по приватизации государственных медицинских учреждений.

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