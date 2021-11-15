Руссо рассказал всю правду о конфликте Пугачевой с экс-владельцем Черкизовского рынка

Известный российский певец Авраам Руссо рассказал, из-за чего у Аллы Пугачевой был конфликт с экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. Об этой истории артист вспомнил в рамках программы «Секрет на миллион».

Алла Пугачева в свое время не поладила с влиятельным бизнесменом. У нее были с Исмаиловым довольно напряженные отношения. Авраам Руссо познакомился с бизнесменом на Кипре в 1995 году. С тех пор предприниматель начал выступать в роли покровителя исполнителя. В какой-то момент их дружбе наступил конец. Как пояснил Руссо, Исмаилов часто относится к нему потребительски.

Конфликт с бизнесменом были и у Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Она якобы так же находилась под его покровительством. Ссора между ними произошла, поскольку артиста позволила себе некое высказывание, которое не понравилось предпринимателю. Они долго разговаривали у него в кабинете. Потом Исмаилов выгнал Аллу Пугачеву, пишет портал iReactor.

Сам же Авраам Руссо получил широкую популярность в РФ в начале нулевых. Его карьера шла стремительно вверх, пока на него не совершили покушение. Тогда артист принял решение переехать в США. Сейчас он снова хочет возобновить концерты в РФ.