 

Женщина купила щенка на рынке, но такого сюрприза не ожидала, ведь он оказался не тем, за кого себя выдавал

15.11.2021, 9:16, Разное
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Покупка домашнего питомца – всегда волнительное и долгожданное событий. Хозяева животного никогда не могут определить заранее, каким будет мохнатый друг, как изменится его внешность и каким характером он будет обладать. Покупатели знают только одно – кого именно хотят, собаку или кошку.

Перуанская семья Марибель Сотело не могла представить, что вместо маленькой собачки получит дикого лиса. Щенок был куплен в местном зоомагазине за относительно небольшие деньги.

Хозяева не догадывались о том, что приобрести вовсе не щенка. Все изменилось с тех пор, когда семья поняла, что их питомец начала охотится на других животных.

Молодой лис начал красть домашнюю птицу, и соседи начали активно жаловаться на «собаку».

Когда мать с сыном догадались, что с питомцем что-то не так. Когда питомец в очередной раз отправился на охоту, женщина сделала звонок в специализированную организацию. Лиса словили, отвезли в леса – теперь животное находится в естественной середе обитания и может без ограничений заниматься своим любимым занятием – охотой.



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