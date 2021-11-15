Стефанчук: Я второй после президента человек в стране

“А если говорить по сути, то мне все-таки кажется, что, безусловно, первый – президент Украины, второй – председатель парламента, третий – председатель Кабинета Министров. Поскольку это три основные фундаментальные ветви”, – отмечает Стефанчук.

Дальше, по его словам, расставлять чиновников в рейтинге значимости и влиятельности сложно.

“А дальше уже все очень спорно. Поскольку секретарь СНБО – это все-таки человек, который определяет функции органа – Совета национальной безопасности и обороны, глава Офиса [президента] – это человек, который определяет функции офиса – обслуживающего, консультативного органа при президенте”, – добавил он.

По его мнению, идеальная модель – это правильное распределение на три фундаментальные ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.

“А президент – это просто тот, который становится гарантом прав и свобод гражданина и человека. И вот это важно определить. Триединство власти… Мне кажется, они все должны быть одинаковыми. Поэтому я бы определил это так”, – резюмировал он.

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Доктор юридических наук, профессор Руслан Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – “юрист”) и Технологический университет Подолья (специальность – “инженер-экономист”). В студенческие годы играл в команде КВН “Три толстяка”.

До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.

Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии “Слуга народа” (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.

В 2021 году он стал главой Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

—