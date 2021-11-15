 

За сутки в Украине COVID-19 заболели менее 11 тыс. человек

15.11.2021, 9:12, Новости дня
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Среди заболевших – 764 ребенка и 132 медика.

За сутки от коронавируса умерло 442 человека, выздоровело 11 219 пациентов, госпитализировані 2798 заболевших.

14 ноября в Украине сделали 50 591 тестирование на коронавирус, из которых 21 443 – методом ПЦР, сообщила пресс-служба Минздрава. 

“91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы “антиковидной” вакцины”, – отметили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 228 441 случай коронавируса. Умерло 77 147 человек, выздоровело 2 642 459 заболевших.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1997185247111237

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. “Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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