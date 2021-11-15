“Убиваешь своей красотой”. 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы

“Сияние в Вегасе”, – подписала снимки Лопес, указав в геолокации, что находится в американском Лас-Вегасе.

Ее пост набрал больше 1,7 млн лайков и свыше 12 тыс. комментариев.

“Мамма миа!” – прокомментировал фото charbelzoecouture.

“Убиваешь нас своей красотой”, – призналась beauty eunoia_mari.

“Великолепная”, – считает oghenekaroitene.

Фото: jlo / Instagram

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме “Селена”. За эту работу ее номинировали на кинопремию “Золотой глобус”.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

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