 

“Убиваешь своей красотой”. 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы

15.11.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сияние в Вегасе”, – подписала снимки Лопес, указав в геолокации, что находится в американском Лас-Вегасе.

Ее пост набрал больше 1,7 млн лайков и свыше 12 тыс. комментариев.

“Мамма миа!” – прокомментировал фото charbelzoecouture.

“Убиваешь нас своей красотой”, – призналась beauty eunoia_mari.

“Великолепная”, – считает oghenekaroitene.

Фото: jlo / Instagram
Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме “Селена”. За эту работу ее номинировали на кинопремию “Золотой глобус”.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Макфол сравнил события в Вашингтоне с революцией 1917 года

02.07 / “Обувь на каблуках несовместима с боеспособностью”. Представительницы Кабмина Украины выпустили заявление

09.01 / Макрон нашёл «настоящего» виновника отставания с вакцинацией – французскую бюрократию

06.09 / Подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму арестовали на два месяца

09.11 / France 24 – «отличные новости» — США открыли границы для вакцинированных иностранцев

31.07 / 112 – посол Венгрии рассказал о вреде венгерскому меньшинству от украинских реформ

27.08 / “Волочкова кусает локти”, “Вот это ты даешь, красотка”. Зарицкая позировала в торговом центре, закинув ногу на высокое ограждение

09.12 / Журавский: Наблюдается интересная тенденция формирования коалиций в местных советах – партии пятого и шестого президентов Украины – вместе

16.07 / Премьера Боснии и Герцеговины госпитализировали с COVID-19

05.10 / Росатом освоил производство циркониевой губки для ядерного топлива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика