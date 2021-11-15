 

Умер девятилетний мальчик, пострадавший на концерте Скотта, число жертв давки возросло до 10

15.11.2021, 9:12, Новости дня
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Девятилетний мальчик по имени Эзра Блоунт умер в больнице. Он находился в медицинской коме с травмами мозга, печени и почек.

Дед мальчика, Бернон Блоунт, рассказал CNN, что ребенок был на концерте, чтобы увидеть “своего любимого артиста”, вместе со своим отцом, Трестоном Блоунтом. Мальчик был на плечах отца, но когда началась давка, Трестон Блоунт потерял сознание, и Эзра упал в толпу. Когда отец пришел в себя, мальчика уже доставили в Техасскую детскую больницу. 

Контекст:

5 ноября на открытии музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, где собрались более 50 тыс. человек, произошла давка. Во время выступления рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка зрители начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые люди стали терять сознание и падать. Изначально сообщалось о восьми погибших, среди которых были и несовершеннолетние. Еще несколько десятков человек госпитализированы.

После случившегося Скотт сообщил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших. 

8 ноября несколько посетителей концерта, которые получили травмы в давке, подали в суд на Скотта.

12 ноября стало известно о смерти еще одной зрительницы – в больнице от критических травм умерла 22-летняя студентка Техасского университета Бхарти Шахани.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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