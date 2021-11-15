Многодетная россиянка победила в международном конкурсе красоты

Россиянка Ксения Давыдова победила в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, став самой красивой замужней женщиной мира.

Мать троих детей смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении, передает РИА «Новости»

По образованию Давыдова специалист по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности, организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Кроме того, она выступает амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Петербурга, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Давыдова (@davydova_govorit)

По словам Давыдовой, в конкурсе она участвовала, потому что хотела представлять Россию в благотворительных и экологических проектах международного уровня.

В прошлом году уроженка Санкт-Петербурга, 43-летняя многодетная мать, врач по образованию Ксения Вербицкая стала победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная – 2020».