 

Корпоративных пользователей предупредили об отключении от услуг мобильных операторов

15.11.2021, 9:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАналитики и операторы связи подсчитали, что больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах. В соответствии с ним корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги», сообщили СМИ.

Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА, рассказал «Коммерсанту» гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Это подтвердил собеседник издания, близкий к одному из крупных мобильных операторов. По данным Mobile Research Group, всего в РФ сейчас действует около 32 млн корпоративных сим-карт.

Регистрировать данные о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА компании обязаны согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи», регулирующим оборот серых сим-карт.

Так, компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг уже с 1 декабря.

Клиенты, заключающие договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Для регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), сим-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, был принят переходный период – до 1 марта 2023 года.

Между тем Минфифры сообщает, что начиная с 1 июня через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных sim-карт.

«Минцифры РФ сообщает, что с 1 июня 2021 года через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон «О связи», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Закон о регистрации корпоративных sim-карт через «Госуслуги» вступил в силу с 1 июня, и сведения о корпоративных номерах, выданных в рамках договоров, которые были заключены после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале активации, а номера, которые использовались до неё, продолжают работать, однако их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября, чтобы избежать блокировки оператором из-за несоответствия требованиям закона, также подтверждается на сайте.

Уточняется, что юридические лица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных пользователях sim-карт оператору связи, а пользователи должны подтвердить использование этих карт через портал госуслуг. А для sim-карт, установленных в банкоматах, навигаторах, счетчиках и датчиках мониторинга предусмотрен срок регистрации до 1 марта 2023 года, отмечает ведомство.

«Регистрация сим-карт проходит по графику. Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и пр.) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами», – также приводятся в сообщении слова директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрия Дубынина.



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