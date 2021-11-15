Россия заключила оружейные контракты на 10 млрд долларов с начала года

Россия, несмотря на пандемию, подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.

«Несмотря на трудности, вызванные пандемией, взаимодействие с нашими партнерами устойчивое и конструктивное. Объем новых контрактов превысил 10 млрд долларов, что обеспечивает стабильность портфеля заказов, который находится на уровне 55 млрд долларов», – цитирует Шугаева РИА «Новости»

Как сообщала ранее пресс-служба «Рособоронэкспорта», только за время работы летних оружейных выставок типа МАКС, Армия-2021 были заключены 30 контрактов на сумму более 3 млрд евро.

сказал Шугаев подчеркнул, что предварительные оценки результатов ВТС в этом году показывают, что контрактные обязательства выполняются в соответствии с утвержденными графиками и предпосылок для невыполнения плановых заданий не наблюдается.

Ранее Дмитрий Шугаев сообщил, что РФ обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружений. А с ОАЭ РФ обсудила модернизацию «Панцирь-С1».