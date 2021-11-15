 

Россия заключила оружейные контракты на 10 млрд долларов с начала года

15.11.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия, несмотря на пандемию, подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.

«Несмотря на трудности, вызванные пандемией, взаимодействие с нашими партнерами устойчивое и конструктивное. Объем новых контрактов превысил 10 млрд долларов, что обеспечивает стабильность портфеля заказов, который находится на уровне 55 млрд долларов», – цитирует Шугаева РИА «Новости»

Как сообщала ранее пресс-служба «Рособоронэкспорта», только за время работы летних оружейных выставок типа МАКС, Армия-2021 были заключены 30 контрактов на сумму более 3 млрд евро.

сказал Шугаев подчеркнул, что предварительные оценки результатов ВТС в этом году показывают, что контрактные обязательства выполняются в соответствии с утвержденными графиками и предпосылок для невыполнения плановых заданий не наблюдается.

Ранее Дмитрий Шугаев сообщил, что РФ обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружений. А с ОАЭ РФ обсудила модернизацию «Панцирь-С1».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / РДШ представило новые проекты на форуме классных руководителей

31.10 / Ученые пытаются расшифровать язык кашалотов

08.12 / Украина рассчитывает получить 6 млн вакцин от коронавируса в США – Минздрав

17.11 / Киев счел российского актера Трубинера угрозой нацбезопасности Украины

02.09 / В связи с отравлением Навального ЕС введет санкции против чиновников ГРУ, но не против первых лиц РФ – журналист

22.09 / Times – ни один водоём Англии не прошёл проверку на химическое загрязнение

18.11 / Любимый паб Ефремова оштрафовали

07.03 / Миллиардер Дассо погиб в результате крушения вертолета во Франции

21.07 / Армения отметила роль РФ в разрядке ситуации на границе с Азербайджаном

24.01 / Facebook заблокировал страницу главы “Роскосмоса”. Накануне он заявлял, что “американцы окончательно охамели”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика