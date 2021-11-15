 

Нефть подешевела на данных о росте добычи в Китае

15.11.2021, 8:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировые цены на нефть в понедельник утром продолжают снижение, чему способствуют данные о росте добычи энергетического сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,82%, до 81,5 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 0,79%, до 79,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно появившимся ранее утром данным госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла в январе-октябре на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% – в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн. Кроме того, также с начала года в годовом выражении выросла добыча природного газа – на 9,4%, и угля – на 4%.

Также ранее ОПЕК в своем докладе спрогнозировала краткосрочное снижение глобального спроса на нефть, после чего прошлую неделю нефтяные котировки закрылись в минусе.

В то же время аналитики из Oanda, которых цитирует Wall Street Journal, полагают, что цены на нефть по-прежнему получают определенную поддержку, поскольку предложение этого сырья остается ограниченным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Вести – ради культурной независимости — на Украине возобновили дискуссию об отказе от кириллицы

18.03 / Канцлер Австрии призвал ЕМА к скорейшему допуску «Спутника V» в ЕС

13.09 / В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 310 человек

13.07 / В США объявят о дополнительных шагах противодействия кибератакам

29.08 / Арестован гендиректор «Мособлэнерго» Брижань

11.07 / В Конгрессе обсудили сообщения о российских деньгах для талибов

10.10 / В сентябре продажи Skoda на российском рынке увеличились на 31%

07.07 / Дворкович заявил о начале самого тяжелого периода кризиса в России

13.05 / “Будут инициативы – будем обсуждать”. Разумков заявил, что в Раде нет предложений о заседании по отставке Степанова

20.11 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика