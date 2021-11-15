Нефть подешевела на данных о росте добычи в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают снижение, чему способствуют данные о росте добычи энергетического сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,82%, до 81,5 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 0,79%, до 79,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно появившимся ранее утром данным госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла в январе-октябре на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% – в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн. Кроме того, также с начала года в годовом выражении выросла добыча природного газа – на 9,4%, и угля – на 4%.

Также ранее ОПЕК в своем докладе спрогнозировала краткосрочное снижение глобального спроса на нефть, после чего прошлую неделю нефтяные котировки закрылись в минусе.

В то же время аналитики из Oanda, которых цитирует Wall Street Journal, полагают, что цены на нефть по-прежнему получают определенную поддержку, поскольку предложение этого сырья остается ограниченным.