Мурашко предложил наказывать медиков за поддельные сертификаты о вакцинации

Определенные меры воздействия, в том числе административные и уголовные, нужно предпринимать в отношении медицинских работников, которые подделывают сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Медики – такие же люди, как и все остальные, не лучше и не хуже. Кто-то пытается обмануть систему, за вознаграждение или без. Наверное, внутренняя культура должна со временем поменяться, и тогда подобное станет невозможным, но это не случится в мгновение ока. Да, нужны и меры воздействия. Определенные. Административные, уголовные», – передает ТАСС слова Мурашко.

Комментируя появляющиеся в обществе мнения о том, чтобы тех, кто не привился от ковида, лечить платно, Мурашко предположил, что это, скорее всего, эмоциональные высказывания тех, кто устал уговаривать людей прививаться. «Вряд ли это разумный путь. Мне очень нравится слово «побуждение». Должна быть создана система мотивации к здоровому образу жизни. Это нормально, если кто-то подведет вас к обдуманным, осмысленным поступкам. Необходимо научиться слушать умных, чтобы делать меньше глупостей», – отметил он.

По словам министра, система здравоохранения в РФ в случае роста заболеваемости ковидом выстоит, но будет работать с другим уровнем эффективности.

«Медицину можно и дальше испытывать на прочность, проверять, что крепче, – голова или стена. Лоб все-таки слабее, убежден в этом и без экспериментов. Система, конечно, выстоит, будет работать с тем или иным уровнем эффективности. Когда растет нагрузка на скорую помощь, амбулаторно-поликлиническое звено, больницы, качество может снижаться. С весны 2020-го врачи, медсестры, санитарочки, водители, весь персонал находятся в колоссальном, невероятном напряжении. Низкий поклон каждому из них, – сказал он. – Где предел возможностей? Не знаю. Врачи в одиночку не справятся. Им нужна помощь. Наша с вами, населения России».

Отвечая на вопрос о недоверии россиян к данным официальной статистики по заболеваемости, Мурашко заявил, что ничего не скрывается, и все данные открыты, в частности, они публикуются на портале стопкоронафирус.рф. «Мы каждый день публикуем статистику на сайте стопкоронавирус.рф. И число заболевших за сутки, и общее количество пациентов, находящихся под наблюдением. Ничего не скрываем, говорим открыто. Если нужна еще какая-то информация, и ее предоставим», – добавил он.

Он уточнил, что до начала учебного года заболеваемость ковидом в РФ снижалась, но потом начался рост. «Миллион с лишним больных – это очень-очень много. В 2020-м на пике был миллион сто тысяч тех, кого мы вели. В этом октябре прошлогодний рекорд оказался побит. А сейчас на календаре даже не декабрь», – отметил глава Минздрава.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о блокировке ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации.