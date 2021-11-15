 

В ЛНР оценили угрозы Киева применить Bayraktar

15.11.2021, 8:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе связаны не с войной, а с политикой и демонстративным игнорированием общепринятых норм, сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, – это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм», – передает РИА «Новости» слова Пасечника.

Глава ЛНР пояснил, что речь идет о демонстративном нарушении Киевом мер по усилению режима прекращения огня, «которыми так гордился (президент Украины Владимир) Зеленский, а потом вдруг престал и забыл о них».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».

Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. 



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