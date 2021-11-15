Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до исторического минимума

Президент США Джо Байден стремительно теряет популярность среди населения. Рейтинг одобрения гражданами главы государства снизился до рекордных значений.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного несколькими авторитетными американскими изданиями и телеканалами. По данным опросов, в настоящее время политику Байдена одобряют лишь 41% жителей Соединенных Штатов, в то время как доля недовольных курсом президента составила 53%. Остальные 6% участников исследования затруднились дать однозначную оценку его действий, сообщает “Общественная служба новостей”.

Американские СМИ отмечают, что в последние месяцы рейтинг главы Белого дома неуклонно снижался. Это привело к тому, что Джо Байден достиг минимального уровня одобрения населением с момента вступления в должность 20 января, передает телеканал “Царьград”.

Среди причин недовольства граждан своим лидером специалисты выделяют ухудшение экономической ситуации страны и, в частности, – рост цен на товары и услуги.

Стоит отметить, что сам президент США не видит в подобных данных повода для беспокойства. В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в конце октября саммита G20 в Риме Джо Байден заявил, что уровень доверия к любому из президентов меняется в разные периоды. Политик подчеркнул, что не намерен работать лишь ради повышения рейтинга: по словам Байдена, его главная цель – выполнить предвыборные обещания.