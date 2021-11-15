 

Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до исторического минимума

15.11.2021, 8:14, Разное
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Президент США Джо Байден стремительно теряет популярность среди населения. Рейтинг одобрения гражданами главы государства снизился до рекордных значений.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного несколькими авторитетными американскими изданиями и телеканалами. По данным опросов, в настоящее время политику Байдена одобряют лишь 41% жителей Соединенных Штатов, в то время как доля недовольных курсом президента составила 53%. Остальные 6% участников исследования затруднились дать однозначную оценку его действий, сообщает “Общественная служба новостей”.

Американские СМИ отмечают, что в последние месяцы рейтинг главы Белого дома неуклонно снижался. Это привело к тому, что Джо Байден достиг минимального уровня одобрения населением с момента вступления в должность 20 января, передает телеканал “Царьград”.

Среди причин недовольства граждан своим лидером специалисты выделяют ухудшение экономической ситуации страны и, в частности, – рост цен на товары и услуги.

Стоит отметить, что сам президент США не видит в подобных данных повода для беспокойства. В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в конце октября саммита G20 в Риме Джо Байден заявил, что уровень доверия к любому из президентов меняется в разные периоды. Политик подчеркнул, что не намерен работать лишь ради повышения рейтинга: по словам Байдена, его главная цель – выполнить предвыборные обещания.



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