Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 16,75 копейки, курс евро снизился на 10,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 16,75 копейки и составил 72,72 рубля. Курс евро снизился на 10,75 копейки, до 83,17 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.