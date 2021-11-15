Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 16,75 копейки, курс евро снизился на 10,75 копейки.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 16,75 копейки и составил 72,72 рубля. Курс евро снизился на 10,75 копейки, до 83,17 рубля, передает ТАСС.
В прошлую пятницу рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.
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