 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

15.11.2021, 7:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 16,75 копейки, курс евро снизился на 10,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 16,75 копейки и составил 72,72 рубля. Курс евро снизился на 10,75 копейки, до 83,17 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.



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