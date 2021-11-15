 

Пекинская фондовая биржа приступила к работе

15.11.2021, 6:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПекинская фондовая биржа, созданная для развития инновационного потенциала национальных предприятий КНР в рамках сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса, в понедельник утром официально приступила к работе.

На бирже представлены ценные бумаги более 80 компаний, однако в будущем, как ожидается, их количество заметно возрастет. Предполагается, что новая торговая площадка стимулирует развитие как традиционных, так и новых отраслей экономики, передает ТАСС.

Согласно заявлениям властей КНР, биржа в Пекине призвана играть ключевую роль в развитии инновационного потенциала национальных предприятий. Ее уставной капитал составляет 1 млрд юаней (около 156 млн долларов по текущему курсу).

Напомним, 2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами анонсировал план открытия в столице КНР новой фондовой биржи. Пекинское управление по контролю за рынком зарегистрировало биржу 3 сентября.

Эта площадка стала третьей в материковом Китае после открытия в 1990 году Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. Кроме того, еще одна биржа функционирует в Гонконге.



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