 

Какие категории граждан России освобождаются от налога на имущество

15.11.2021, 6:26, Разное
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Стоит отметить, что налогом облагается такая недвижимость, как жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, объекты незавершенного строительства и прочее подобное имущество. Налог платится до 1 декабря года, следующего за прошедшим налоговым годом, то есть в 2021-м мы платим за 2020-й.

“Если налогоплательщик не заплатит вовремя, ему начислят штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Причем за умышленную неуплату штраф будет в два раза больше — 40%”, — предупреждает партнер адвокатского бюро “Юрлов и партнеры” Никита Болтинский. Разбираться в умышленности будут разбираться следственные органы.

Также помимо штрафа за просрочку платежа налогоплательщику начислится пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки. А если задолженность превысит 30 тысяч рублей, должнику могут ограничить выезд за границу.

Однако есть категории граждан, которые освобождаются от уплаты налогов на имущество физических лиц. От налога на имущество физических лиц освобождаются герои Советского Союза и Российской Федерации, а также награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды; участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите СССР, а также партизаны; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; пенсионеры; родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.



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