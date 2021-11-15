 

Брата Нурмагомедова перевели в статус свидетеля по делу о наезде на полицейского

15.11.2021, 5:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледственный комитет по Дагестану рассматривает бойца ММА Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, мера пресечения к нему применяться не будет, сообщил источник в правоохранительных структурах.

«На Усмана не будут представлять (материалы в суд). Он свидетель, никакую меру пресечения или принуждения не применяли», – цитирует РИА «Новости» источника.

Напомним, СК завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова – двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 11 ноября на КПП «Аэропорт» полиция попыталась остановить Toyota Camry без номеров и с тонировкой. Водитель не остановился, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского. Нурмагомедов с другом были задержаны в аэропорту Шереметьево.



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