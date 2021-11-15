 

Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса в НАТО по Украине

15.11.2021, 5:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтраны НАТО пока не пришли к единому мнению относительного возможности принятия Украины в Североатлантический альянс, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.

«Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им (Украине) бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но уточнил, что эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону.

Ранее генсек НАТО заявил, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что РФ никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент РФ Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных РФ обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

В июне постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».



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