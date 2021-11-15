Инфекционист назвал возможные сценарии развития коронавируса

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15.11.2021, 5:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпециалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал о том, что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе.

Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 ученые просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, передает РИА «Новости».

«Атипичная пневмония (SARS) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», – сказал Жемчугов.

Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач. «Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола», – отметил ученый.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, у коронавируса есть три варианта развития. «Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», – объяснил Жемчугов.

Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин не исключил возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.



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