 

День памяти мучеников Акиндина и Пигасия: что нельзя делать 15 ноября

15.11.2021, 5:32, Разное
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Этот церковный праздник в народе называют Житницами, потому
что в древности в эту дату крестьяне молились за сохранность зерна.

История

Акиндин
и Пигасий служили при дворе царя Сапора II, где тайно
проповедовали христианство. Когда правитель объявил гонение на христиан,
служители признали свою веру и понесли наказание. Однако пытки царя не работали
– Акиндина и Пигасия от смерти спасал Бог. В итоге они понесли смерть от
отсечения головы, а вместе с ними и последователи. Тела мучеников захоронили с
почестями.

Что нельзя делать 15 ноября

Задаваясь вопросом “какой сегодня
праздник”, стоит обращать внимание и на запреты, которые издревле
соблюдались в этот день. В этот церковный праздник нельзя оставлять без
присмотра открытый огонь, иначе можно устроить пожар. Не стоит обижаться и
таить обиду, нужно прощать и отпускать. В православный праздник Акиндина
и Пигасия нельзя планировать месть. Нужно мыслить исключительно в позитивном
ключе. Крупные покупки тоже стоит отложить на другой день, иначе они могут
выйти из строя. Не стоит в этот церковный праздник выносить мусор, вместе с ним
можно унести счастье.

Традиции и приметы

15 ноября 2021 года православные отмечают день памяти
мучеников Акиндина и Пигасия. В этот церковный праздник издревле обращали
внимание на приметы.

  • Если развезло дороги – морозы придут в декабре
  • Синицы вылетают из гнезд – скоро холода
  • Редкие облака и чистое небо предвещают похолодание


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