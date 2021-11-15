День памяти мучеников Акиндина и Пигасия: что нельзя делать 15 ноября

Этот церковный праздник в народе называют Житницами, потому

что в древности в эту дату крестьяне молились за сохранность зерна.

История

Акиндин

и Пигасий служили при дворе царя Сапора II, где тайно

проповедовали христианство. Когда правитель объявил гонение на христиан,

служители признали свою веру и понесли наказание. Однако пытки царя не работали

– Акиндина и Пигасия от смерти спасал Бог. В итоге они понесли смерть от

отсечения головы, а вместе с ними и последователи. Тела мучеников захоронили с

почестями.

Что нельзя делать 15 ноября

Задаваясь вопросом “какой сегодня

праздник”, стоит обращать внимание и на запреты, которые издревле

соблюдались в этот день. В этот церковный праздник нельзя оставлять без

присмотра открытый огонь, иначе можно устроить пожар. Не стоит обижаться и

таить обиду, нужно прощать и отпускать. В православный праздник Акиндина

и Пигасия нельзя планировать месть. Нужно мыслить исключительно в позитивном

ключе. Крупные покупки тоже стоит отложить на другой день, иначе они могут

выйти из строя. Не стоит в этот церковный праздник выносить мусор, вместе с ним

можно унести счастье.

Традиции и приметы

15 ноября 2021 года православные отмечают день памяти

мучеников Акиндина и Пигасия. В этот церковный праздник издревле обращали

внимание на приметы.