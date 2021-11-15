 

К чему снится воробей

15.11.2021, 5:32, Разное
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Эти маленькие птички являются
самыми известными пернатыми, которые с удовольствием соседствуют с
человеком. Люди часто прикармливают воробьев, а те платят им благодарностью в виде чириканья.

Чтобы узнать, к чему снится воробей, надо обратиться к сонникам. Разные источники по-разному толкуют сновидение об этих птицах.

Современный сонник

К чему снится воробей, объясняется авторами скорее негативно. Сон означает к появлению в жизни сомнительных ситуаций. Если в видении птицу заключают в клетку, то сновидца подстерегают болезни. Если воробей умирает – жди беды.
Чириканье воробья снится к тому, что в реальной жизни вы не сможете решить
личные проблемы из-за препятствий.

Сонник для женщин

Также многим интересно узнать, к чему снится воробей женщине. Сон означает неопределенность ситуации. Он предупреждает о грядущих несчастьях. К чему снится воробей женщине с воскресенья на понедельник, толкуется так, что сон ничего не значит. Если же видение посетило человека во второй половине недели – наяву дама столкнется с сильным врагом.

Древний сонник

К чему снится воробей, можно узнать и из Древнего сонника. Сон может быть предупреждением о
том, что не стоит говорить лишнего, чтобы потом не пожалеть. Если приснился громко чирикающий воробей, то сон предвещает человеку неприятности,
ссору, возможно, разногласия с начальством. Видеть, как воробьи купаются в
луже – хорошее предзнаменование, которое обещает успех. Увидеть во сне стаю воробьев – наяву быть предметом
обсуждения и сплетен.

Сонник Миллера

Если вам приснились воробьи – значит, вас
ожидает жизнь, полная любви и покоя. Это сделает сновидца доброжелательным слушателем разных грустных исповедей, а его благожелательность заслужит вам добрую славу. К чему снится воробей подбитый или нахохлившийся: этот сон является предвестием печали.

Сонник Фрейда

К чему снится воробей, рассказывает и этот популярный сонник. Сон символизирует
легкость, с которой человек вступает в интимные отношения даже с малознакомыми людьми. Судя по всему, сновидец боится испытать чувство пресыщения и отвращения к “до боли” знакомому.



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