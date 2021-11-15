Пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции

Балерину Анастасию Волочкову выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения после употребления алкогольных напитков, сообщили СМИ.

По словам очевидцев, Волочкова напилась и начала грубить персоналу, а также нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были дети. Постояльцы начали снимать действия балерины на видео и выкладывать их в социальные сети, передает НТВ.

Модель и певица Анна Калашникова, которая присутствовала при происходящем, заявила, что Волочкова приехала в Турцию на международный конгресс в качестве приглашенной звезды.

«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно», – отметила она.

Ранее Волочкова опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых она запечатлена в полупрозрачном мокром платье.