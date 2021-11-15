 

Пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции

15.11.2021, 4:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБалерину Анастасию Волочкову выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения после употребления алкогольных напитков, сообщили СМИ.

По словам очевидцев, Волочкова напилась и начала грубить персоналу, а также нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были дети. Постояльцы начали снимать действия балерины на видео и выкладывать их в социальные сети, передает НТВ.

Модель и певица Анна Калашникова, которая присутствовала при происходящем, заявила, что Волочкова приехала в Турцию на международный конгресс в качестве приглашенной звезды. 

«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно», – отметила она.

Ранее Волочкова опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых она запечатлена в полупрозрачном мокром платье.



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