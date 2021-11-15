 

Боррель согласился с мнением РФ о необходимости контактов ЕС и Минска

15.11.2021, 4:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласен с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе, сообщил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске… Непризнание легитимности этого режима (во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко) не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идет о наших собственных интересах», – цитирует его ТАСС.

Также он подчеркнул, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нельзя разрешить с помощью стены, передает РИА «Новости».

«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», – сказал Боррель в интервью телеканалу France24.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, особенно это касается ФРГ, куда стремятся многие мигранты. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии.

Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.



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