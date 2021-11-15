Мнение: Кто катает жалобы

Сварил сегодня борщ, остался дома, посмотрел футбол. Заодно узнал, что я, оказывается, уже несколько дней нахожусь на 6 позиции в рейтинге ЖЖ. Это, по всей видимости, мой личный рекорд (никогда прежде выше 7 места я не поднимался). Выше – и значительно – уже Митрич, но он, скорее всего, недосягаем (особенно с учетом новой практики администрации ЖЖ – исключать из рейтинга посты против принудительной вакцинации). Вообще, принцип составления рейтинга ЖЖ для меня остается загадкой. Например, у постов Эволюции, некогда первого номера рейтинга ЖЖ (не так давно – несколько лет назад), как я вижу, на порядок большая аудитория. Почему ее опустили в самый конец “десятки” и упорно не выпускают “наверх” – непонятно. За “узость тематики”, только про психологию?

А вот в ФБ за меня взялись всерьез. Там меня не только забанили на месяц, но и выписали еще 4 (!) месячных бана, так сказать, “довеском” (уже забаненному!). Причем “пришили”, как ни странно, не отсутствия восторженного отношения к вакцинации, а – травлю. Как, кстати, и во время предыдущего бана: тогда на меня пожаловался Шулика, сейчас – некий совсем уж неизвестный товарищ, скорее всего бот.

В ФБ, надо признать, довольно своеобразно понимают “травлю” и “преследование”. В обоих случаях я кого-то “травил”, когда этот кто-то комментировал в моем же блоге. “Травля” заключалось в обозначении оппонента как “сумасшедшего”. На мой взгляд, травля, или “буллинг” – это совсем не то. Травля, во-первых, по определению должна быть коллективной, во-вторых, она подразумевает вторжение на чужую территорию, в личное пространство, то есть, на языке соцсетей – в личные блоги или группы травимого. Призывы к травле – это призывы, опять же, к коллективным действиям – “давайте ничего не покупать у данного субъекта”, “давайте все вместе ему всячески гадить”, “давайте перестанем с ним общаться” и т.д.

Но ФБ, видимо, скоро станет банить и за слово “дурак”.

Но это бог с ним. Вопрос-то в другом: почему вообще это всё стало возможно? Почему соцсети на глазах превращаются в нечто токсичное наподобие сталинского СССР – где надо ходить “опасно” и разговаривать шепотом, потому что никогда не знаешь, по какому поводу на тебя напишут донос, почти всё представляет собой “запретную тему”?

Думаю, что главный неустранимый баг всей этой системы – сама возможность писать жалобы. Именно этим объясняется это уже ставшее очевидным “ссучивание” как ФБ, так и Ютуба. В этой системе получает преимущество тот, кто первым “пишет в органы”. Как в старом советском анекдоте: “В камеру прибывает новичок со свежим приговором. Его спрашивают:

– За что сидишь?

– За лень.

– Как за лень?! За это ж вроде пока не сажают?!

– Да сидели с приятелем до позднего вечера, анекдоты травили. Он, как оказалось, сразу же побежал донос отправлять – а я поленился, думал, с утра схожу…”

Тот же Шулика в треде нахамил мне совершенно конкретно – но мне-то и в голову бы не пришло жаловаться на это “в администрацию”! Как не стану я писать доносы на публикации картин из музеев с обнаженной натурой, на использование шуточных обозначений “пиндос”, “хохол”, “кацап” и т.п. В крайнем случае – просто отпишусь.

А вот у подлецов зудит в одном месте, им хочется “исправить мир”, они все время чувствуют, что их кто-то ущемляет. На самом деле ущемляет их внутреннее осознание совершенных подлостей – но осознавать такое не хочется, гораздо проще считать, что виноваты другие – те, кто их “преследует” (хотя чаще всего “преследователи” о них знать не знают). Вот и получается, что жалобы пишут подлецы, система их учитывает – в итоге и сама становится все подлее и подлее.

Этот перекос не устранить.