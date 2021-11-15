Мнение: Памятник павшим российским и иранским воинам

Проект памятника российским и иранским воинам погибшим в боях против террористов в Сирии.

На барельефе изображены известные герои сирийской войны, в том числе летчик Пешков и генерал Кассем Сулеймани, без которого России в Сирии могло и не быть.

Памятник планируется открыть в 2022-м году в провинции Хама. Сам памятник выглядит весьма неплохо. Ждем в полном размере.

—