 

Мнение: Памятник павшим российским и иранским воинам

15.11.2021, 4:20, Разное
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Проект памятника российским и иранским воинам погибшим в боях против террористов в Сирии.
На барельефе изображены известные герои сирийской войны, в том числе летчик Пешков и генерал Кассем Сулеймани, без которого России в Сирии могло и не быть.
Памятник планируется открыть в 2022-м году в провинции Хама. Сам памятник выглядит весьма неплохо. Ждем в полном размере.

Источник: Colonel Cassad



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