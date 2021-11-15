Мнение: Письмо: “Впервые за 11 лет осталась одна”

Самое главное для ходов в границах – это определить круг возможностей и вписать в него круг желаний.

Круг ваших возможностей в отношениях с человеком – это круг его желаний по отношению к вам.

Для этого вы должны видеть шаги человека к вам, его действия, направленные на сближение.

Больше ничего.

Это очень просто, не сложней, чем видеть, кто перед вами стоит.

Но большинство людей приплетают к этому что угодно, чтобы запутать себя.

Вот посмотрите в этом письме, как автор, думая про правильный ход, оценивает свою значимость.

Опишите это.

Она смотрит на что угодно, только не на шаги героя.

Она подменяет его шаги своими щипцами, лазами в его голову, собирает это все в шкатулку и у нее получается высокая собственная значимость для мужчины.

Потом она смотрит на их тухлую совместную жизнь и решает, что она плюсует, тяготится его любовью и хочет бросить влюбленного мужчину.

И дальше она сокрушается, боится хвостов, переживает и жалеет этого бедняшу.

Разбирайте это сами.

junge_frau

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо за блог, книгу, курс. За все спасибо!

Я очень хорошо умею оканчивать отношения не оканчивая их. И я так больше не могу. Я хочу выйти из этого адового колеса. Выйти без хвостов, потому что они меня сжирают. Прошу Вашей помощи.

Я всегда была внутри девушкой-плюс, наверное. Только я это называла «романтичной». Может быть, сейчас ей и являюсь ещё, но гораздо меньше. А может, в отношениях у меня всегда наступал дефолт, так как ОЗ у меня всегда была хорошей для моих МЧ, а вот границы я не видела никогда. До Вашего блога я и о существовании их не подозревала. В общем, типично. И ещё я очень эмоционально зависима, вызывает панику одиночество.

Я встречалась с МЧ, но когда что-то меня не устраивало в отношениях, недостаточно любит по моему мнению, недостаточно хорош по ОЗ и прочее, я не расставалась, а искала замену. Находила, иногда не одну, но все не то. Потом встречала кого-то достаточно классного, ждала какого-нибудь косяка от текущего парня или провоцировала на косяк и уходила обиженная. Только один мой МЧ узнал однажды об измене, но я умоляла простить и он простил. А я через неделю продолжила изменять. Когда все-таки я уходила к другому, то все сначала было хорошо, а потом круг повторялся. На начальном этапе я умею привлекать людей, наверное, во мне бурлит интерес и я очень энергична в этот период.

Со Стасом история очень долгая. Он был приятелем моего первого парня, очень мне нравился как человек и мужчиной я его считала привлекательным. Мы с ним общались, я считала его другом. Спустя шесть лет знакомства со Стасом я очередной раз рассталась с парнем с которым встречалась пять лет и мы начали встречаться со Стасом. Ну, то есть мы напились и переспали, но как оказалось, Стас давно ко мне «катил», только я не замечала. Мы провстречались семь месяцев, я очень его уважала и не изменяла. Но меня не устраивала его близкая дружба с другой девушкой. По итогу я снова закатила истерику на тему его дружбы с ней, он сказал, что не изменится и я поняла, что меня послали. У меня был знакомый, который мне нравился, я стала общаться с ним и через несколько недель Стас написал, что соскучился. Помирились, потом опять расстались. Но я уже искала замену. В голове моей я объясняла это тем, что Стас ко мне несерьезно относится. Такие схождения/расхождения были не один раз, но иногда они происходили по очевидной моей вине (например, у Стаса не было загранника, а я всегда очень хотела куда-то слетать и я полетела с немцем из френдзоны, за его счёт) и я совершала камбэки к Стасу.

Однажды я сама попала в дисбаланс-минус. Я такая распрекрасная, за которой мажоры бегают, не могла поверить в то, что мой коллега в меня не влюбится. Роковухой себя считала. И в короне Победителя пробегала за ним два года. С его стороны были дружба+секс, я же пыталась выдушить отношения. Он тоже со своими тараканами, с фрустрированной любовью (он объясняет это тяжелым разводом), но с хорошим имиджем альфача и навыком нравиться девушкам. Он действительно старался вести себя не по-свински по отношению ко мне. Я знала, что он не изменяет мне. А сама я то сходилась со Стасом, то ещё что-то. О чем оба они не знали, конечно, такие гордые могли и прибить. Прошлым летом я опять бросила Стаса и стала встречаться только с коллегой. Решила, что нужно пробовать, потому что я хочу его любви, а сама веду себя, как умалишённая.

В начале года коллега меня бросил. Сказал, что чувств нет. Мир рухнул.

Впервые за 11 лет я осталась одна, без запасных аэродромов. Я сменила работу, пошла на курсы. В этом плане у меня все хорошо, я могу себя назвать профессионалом своего дела. Работа перспективная, я ее люблю, профессия достаточно престижная и я давно уже не боюсь остаться без работы на улице, так как предложений всегда много. Зарабатываю я хорошо. Транжирю, правда, но это я потихоньку исправляю, учусь копить, инвестирую.

Прошло два месяца, я встретила Стаса, по любви которого я периодически скучала, встречаясь с коллегой, и я стала его возвращать. Хотя уже была такая у меня попытка и он тогда ответил, что я косячная и мы больше не будем вместе, смысла нет. Я доказывала, что изменилась, методично несколько недель я его добивалась. Во-первых я не верила, что его любовь прошла, во-вторых я просто земли не видела, как хотела быть с ним. С ума сходила. Вернуть его стало моей целью. Я действительно верила, что изменилась, осознала все и теперь буду идеальной. Мы помирились, стали жить вместе.

Я стала практически идеальной женщиной по представлениям Стаса, о которых я знала хорошо. Домашняя, не пью, не скандалю, не тусуюсь больше по ночам, ещё и зарабатываю больше, чем большинство его друзей-мужчин и он сам. А ещё очень красивая и умная, это вкусовщина, конечно, но он так считает, о чем мне каждый день говорит. И вот живу я, не тужу, радуюсь, что наконец-то все хорошо и я себя угомонила. Но нет. Потому что я всегда стремлюсь к большему. Мир там повидать, получить новый скилл, улучшить внешность и все вот это. А Стасу комфортно уже сейчас. Он отрастил пузико, купил студию, владеет маленьким магазином, в котором сам работает, вечером едет в гараж или домой, есть ужин и смотреть со мной сериалы. А я не люблю сериалы, я бы лучше поужинать поехала или с друзьями в настолки. Мои попытки увлечь его своим кругом друзей, выбраться куда-то из дома, поехать куда-то встречает очень неохотно или вообще отказывается. Хотя, теперь я и сама осознаю, что я его немного стесняюсь перед своими друзьями. Они-то люди хорошие и приняли бы его нормально, но внутри вот так чувствую.

Стас старается заботиться, дарит цветы, постоянно говорит о том, как любит, а меня просто разрывает от мысли, что я останусь в этом маленьком городке, хотя у меня квартира в миллионнике, удаленная работа, с которой я могу путешествовать, конференции, повышения и прочее. У меня чувство, что я всем этим жертвую ради него и потом пожалею. Что если я рожу ребёнка, то мы расстанемся потому, что он не сможет содержать нас на привычном мне уровне. Сейчас-то я свои хотелки сама обеспечиваю. Но и страх, что я ошибаюсь, что больше ни к кому такого родства не почувствую, что больше меня такую никто не полюбит, ведь все мои успехи только снаружи, а внутри я г. Я вижу, что Стас старается, но либо недостаточно, либо сил у него нет столько. Не знаю. Мне 28, ему 36, если это важно.

А ещё тут нарисовался коллега, бросивший меня в начале года. Мол, давай попробуем отношения нормальные, я очень скучаю, мне тебя не хватает, я никогда такого не испытывал. Коллега, кстати, представляет для меня идеал ОЗ мужчины, такой же целеустремленный и тщеславный, как я. Пахарь, стремящийся улучшить условия жизни. Только не любит меня, хоть у меня чувства и есть к нему, я не верю в эти потенциальные отношения.

И вот идеально было бы совместить эти два стула, чтобы получить удобную лавочку, но так не бывает. Да и не стулья они, конечно, а люди, которые тоже хотят чего-то своего и быть счастливыми.

И я думаю, что нужно расстаться со Стасом и быть одной, лечить голову, преодолевать страх одинокой бездетной старости, но как это сделать экологично? Я его люблю, но недостаточно видимо. Он пригласил меня весной на свадьбу брата, на которой будет вся семья. Он никого с семьей не знакомил, а я вместо радости чувствую панику. Потому что если потом я его все-таки брошу, то буду совсем мудачкой, жизнь сломавшей. Это корона Спасателя на мне? Головой я хорошо понимаю, что он без меня не умрет, но очень плохо переживаю чувство вины, оно меня просто разорвать может. Очень боюсь его бросить, а потом опять оказаться в этом камбэке. Больше он меня не простит, это точно. Я тогда вообще с ума сойду.

Устала, хоть головой о стенку бейся. Что я могу предпринять, чтобы себя успокоить, снять корону, сделать правильные движения не по кругу?