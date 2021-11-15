Мнение: О полном саморазоблачении… Дальше только платить и каяться?

Всё же происходят в наши дни вещи совершенно удивительные. И вроде бы со взрослыми, умными людьми. Но вот так посмотришь, послушаешь, подумаешь – ну, полный аллес капут!

И главное, никто за язык не тянул. Всё сами, всё сами…

Если в двух словах, #Россия устами своего поверенного только что сделала самое невероятное признание…

Уже пятый год подряд идёт судебный спор в Лондоне по поводу «денег Януковича» – займа на 3 млрд долл., который #Украина выпустила в конце 2013 года и который Россия выкупила полностью на средства ФНБ, а украинская новая власть ничего не вернула в итоге. Сейчас там с процентами уже 4,5 млрд долл. набежало…

Киев оспаривает саму необходимость платить. По его мнению, Москва принудила тогдашнего президента, Виктора Януковича взять эти #деньги, а затем «хапнула» #Крым. Чем и подтвердила свою недобросовестность. Российская сторона до недавнего времени подобные обвинения отрицала – и небезуспешно. А теперь… вот, новый поворот!

«Действия России по принуждению Украины к выпуску еврооблигаций на 3 млрд долл., подразумеваемые украинской стороной, не могут рассматриваться английской судебной системой, поскольку лежат в плоскости международных отношений», заявил на слушаниях в Верховном суде Великобритании 11 ноября королевский адвокат Марк Ховард, представляющий компанию The Law Debenture Trust — поверенного по выпуску еврооблигаций, единственным держателем которых является Россия. Так он обосновал, почему, по его мнению, британский Верховный суд должен отказать Украине в рассмотрении ее довода о «принуждении» с российской стороны. По условиям украинских евробондов споры по ним рассматриваются в английском суде.

Есть фундаментальное различие между физическими угрозами индивиду и «угрозами» (политическими, экономическими) одного государства другому, заявил адвокат российской стороны. В то время как первые могут рассматриваться в национальном суде, вторые не могут быть предметом такого рассмотрения, подчеркнул он на слушании.

«Предполагаемая незаконность в рамках международного права не является частью английского права», — пояснил свою позицию английский юрист. «Допустим, президент России или его телохранитель держит пушку (в значении пистолет) у головы президента Украины — это будет прямой угрозой для физического лица, и английское право отнесется к этому как к угрозе убийства. <…> Однако вы не можете трактовать межгосударственные сношения, когда, например, одно государство явно или неявно угрожает границам другого государства, как угрозы индивидам», — привёл пример Марк Ховард.

Инкриминируемые России украинской стороной угрозы перекрыть двустороннюю торговлю или прекратить поставки газа на Украину — это по определению международные акты суверенного государства, которые не подчиняются юрисдикции национальных судов, заявил адвокат. По его словам, решение Верховного суда Великобритании по другому делу — британского турагентства Times Travel против авиакомпании Пакистана Pakistan International Airline Corp., где агентство вынуждено было подписать с авиакомпанией новый договор под угрозой закрытия бизнеса, сузило для английских судов возможности по вмешательству в межгосударственные споры. Чтобы оценить действия России как «социально и морально» предосудительные, британский суд должен выразить мнение о международных отношениях, а этого он делать не вправе, подчеркнул Марк Ховард.

В свою очередь королевский адвокат Банким Танки, представляющий интересы Украины, заявил на слушании, что угрозы Москвы, которые заставили Украину разместить облигации в пользу России, не были «обычными коммерческими угрозами». Ранее Киев заявлял британским судьям, что «был вынужден выпустить евробонды под непреодолимым давлением российских угроз для территории, экономики и граждан Украины». Эти угрозы материализовались через несколько месяцев после размещения бумаг, когда Россия «незаконно вторглась в Крым и восточную Украину», утверждали украинские адвокаты. И хотя заявления о «непреодолимом давлении» на потенциального заёмщика, чтобы тот взял в долг у кредитора на крайне льготных условиях, выглядят абсурдно, а также напрочь отметают предыдущую аргументацию о «пророссийском» характере Виктора Януковича, они не так опасны для России, как контрдоводы её «защитников».

Ведь что, по сути, сказал Марк Ховард?

– Да, Россия всячески шантажировала Украину в 2013 году, угрожала ей торговыми санкциями, военной силой и прочими «мерами принуждения». Но всё это не важно, потому что нет у вас методов против Кости Сапрыкина сфера межгосударственных отношений априори не может быть предметом рассмотрения в английском суде. И пусть Россия «по понятиям» даже на 100% виновна в том, что её предъявляет Украина, признать это «по закону» данный суд не может.

Довольно шаткая и скользкая позиция, честно говоря. И, главное, открывающая для России «ящик Пандоры» в будущих судебных спорах с Украиной. А они последуют, можно не сомневаться. Ведь российская сторона сама призналась…

Учитывая, что Минфин России заявил в тот же день, мол, довод украинской стороны о «неправомерном поведении» Российской Федерации основывается лишь на предполагаемых нарушениях обязательств по международному праву, которые не могут и не должны рассматриваться в ходе разбирательства по английскому праву, всё это не самодеятельность британского адвоката, а реальная позиция Москвы. В основе которой всё то же гопническое «Да, мы ох***ли! Ну и что?».

Но когда это бывало, чтобы недалёкий гопник переигрывал систему всерьёз и надолго? И какой в итоге окажется расплата за всё?

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