 

Конгрессмен: Четверть диабетиков в США не может себе позволить инсулин

15.11.2021, 3:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКонгрессмен США Кэти Портер выступила с утверждением, что четверть проживающих в Соединенных Штатах диабетиков не может себе позволить купить инсулин.

«Никто не должен ограничивать прием жизненно важных лекарств из-за [высокой] цены, и все же четверть американцев, страдающих диабетом, не принимают инсулин, как предписано, из-за его стремительно растущей стоимости. Сегодня, в Всемирный день диабета я надела серьги, сделанные из старых флаконов с инсулином, чтобы поддерживать давление на крупные фармацевтические компании», – написала Портер на своей странице в соцсети Twitter.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как рост цен убивает главную скрепу Америки. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал увеличение числа людей с сахарным диабетом в мире неинфекционной пандемией. Американские ученые отмечали, что диабет, ожирение, гипертония или сердечная недостаточность повышают риск госпитализации при заболевании вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19.



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