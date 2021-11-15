 

Полиция начала проверку постов студента СПбГУ на «гей-пропаганду»

15.11.2021, 3:42, Разное
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Ранее его не взяли в вузовский ансамбль из-за ориентации.

МВД в Петербурге начало проверку постов в социальных сетях студента магистратуры СПбГУ Максима Дрожжина на «гей-пропаганду» (ст. 6.21 КоАП). Об этом сам Дрожжин сообщил в соцсетях.

По словам студента, ему позвонил сотрудник полиции и уведомил о том, что находится у дверей его комнаты в общежитии. Дрожжин отказался встречаться с силовиком лично, после этого ему передали повестку через вахтершу. Тем же вечером он явился в полицию, где ему зачитали заявление некой Жилиной Н. Н., которая потребовала признать его «ЛГБТ- пропагандистом, иностранным агентом и экстремистом».

Дрожжин уточнил «Медиазоне»*, что «поводом для протокола мог стать пост о сексе с его партнером и фотография студента в женской одежде — скриншоты этих публикация были в заявлении Жилиной».

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Еще в октябре СПбГУ писал о некой проверке правоохранителей относительно Максима Дрожжина. Тогда же магистранту заблокировали пропуск в вуз.

Студент хотел заниматься в фольклорном ансамбле университета, но руководительница ансамбля Екатерина Головкина отказала ему, изучив его страницу «ВКонтакте». После этого Дрожжин обратился в вузовскую комиссию по этике. Головкина заявила, что слова «гей» «нет в ее лексическом запасе», поэтому «духовная сторона пения» между ними «близкой быть не может», и отказалась работать со студентом.

В своих соцсетях Максим Дрожжин публикует фото с макияжем и в женской одежде, а также ведет дневник своей личной жизни. В его поддержку выступили более 1500 студентов и выпускников российских вузов.

* минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



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