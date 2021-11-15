 

Мнение: Чей борщ

15.11.2021, 3:38, Разное
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Кстати, о борщах. Месяц или два назад в сети, помню, бушевал какой-то невероятный по накалу спор “славян между собою” на самую животрепещущую тему – “чей борщ”. Там чуть не до драк доходило – надеюсь, что только виртуальных. Одни доказывали, что “борщ украинский”, другие – “нет, русский!” У меня еще кампания шла, я не встревал – только с легким изумлением отмечал взаимное ожесточение сторон. А так – в нем, по-моему, чуть не все “звезды Фейсбука” отметились, на той или иной стороне.

Ну и вот сегодня, решив, что в доме наконец нужен суп, и остановившись на борще, я радостно поставил вариться говяжий бульон и пошел порыться в библиотеке, посмотреть какой-нибудь рецепт (я понемногу охладел, после первичного увлечения, к кулинарным видеоблогам: все-таки это всё непрактично. Смотреть и слушать – долго, быстрее прочитать; да и свериться с записанным рецептом, что ни говори, куда проще, если что забыл – например, сколько лука или сколько чего варить).

Так что я достал свой главный раритет – здоровенную томину Похлебкина, на 1000 страниц, про кухни народов СССР. И, согласно первичным настройкам в своем мозгу, куда, думаете, полез за рецептом? Естественно, залез в раздел про “Русскую кухню”! Рубрика “Супы”. Ищу борщ – нет! Солянки – есть, рассольники – есть, борща – фиг! Я аж два раза просмотрел оглавление. Нету.

И только тут меня осенило. Переворачиваю страницу оглавления, открываю “Украинскую кухню” – и что думаете? Там у Похлебкина прям отдельный список, называется “Борщи”!!

Ну, Похлебкину, сами понимаете, не доверять нельзя. Мэтр сказал – могила. Так что вопрос решён – борщ придется отдать. А у нас, по Похлебкину, остаются только эти самые похлебки – ну и щи. Щщаной дух!

Можно считать, что сегодня у меня в доме – украинский день. Борщ, кстати – красавец.

Источник: Размышления вольного социолога



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