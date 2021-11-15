 

Мнение: Письма трудящихся

15.11.2021, 3:28, Разное
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Вот ни разу не удивлюсь, если почетного космонавта В. Терешкову еще раз снабдят письмами трудящихся и она выйдет на трибуну с вопросом: «Доколе?»

Доколе мы будем измываться над пенсионерами, которые не умеют пользоваться смартфоном? И сайтом Госуслуг, кстати, тоже? Вот наш президент тоже не умеет в смартфон, к примеру. А QR-код без этой вашей машинерии не получить и не воспользоваться. Дискриминация!

А потому у меня вот тут есть письма трудящихся пенсионеров, которые беззаветно трудились. И они прямо ставят вопрос — можно ли им как-нибудь что-то придумать, чтобы не вникать во все эти сложности? И мы должны пойти навстречу и прямо решить насущный вопрос — каждый пенсионер, вне зависимости от чего, должен иметь право на свой персональный код. Только не QR, а настоящий. Железный! Броня!

Потому вношу предложение о немедленной чипизации населения и вживления пожизненных идентификационных устройств всему населению для решения этой безотлагательной проблемы. Нельзя терять ни минуты — пенсионеры страдают! Ради чего наши деды и отцы победили врага? Чтобы мы, их потомки, были защищены и жили в полной безопасности!

Фантастика? Ну, год назад то, что творится сегодня, тоже встречалось веселым улюлюканьем.

Источник: Эль Мюрид



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