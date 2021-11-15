 

Samsung планирует выпустить в будущем году 330 млн смартфонов

15.11.2021, 3:24, Новости дня
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Несмотря на острый кризис с поставками комплектующий, южнокорейский производитель электроники Samsung рассчитывает, что общий объем отгрузок смартфонов в 2022 году составит не менее 330 миллионов штук. Об этом сообщили инсайдеры, приближенные к самой компании.

В планах стоит число 334 миллиона, уточняют источники. При этом только 285 млн смартфонов Samsung выпустит на собственных заводах. Для производства остальных хотят задействовать сторонние мощности.

Из общей массы смартфонов 54 миллиона штук будут относиться к флагманскому сегменту мобильных гаджетов. Также сообщается о планах произвести около 13 млн устройств Galaxy Z, в которых использован гибкий экран. Это четыре миллиона Galaxy Z Fold и девять миллионов Galaxy Z Flip.



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