Мнение: Мужчина-игрушка

Мы вчера коснулись темы альфонсов в кино и я вспомнила еще один российский сериал, недавно снятый, точнее одну линию из него.

Сам по себе сериал мне показался плохим, но все познается в сравнении.

По сравнении с "Рыбкой" он не плохой, а линия про альфонса в нем – очень хорошая.

Это сериал "Клиника счастья" и история Златы и Никиты.

Не хочу советовать смотреть сериал, главные линии там унылые. Как обычно, помешанная на сексе стареющая дама в центре происходящего (Дарья Мороз) и испанский стыд за многое, что она там творит.

А вот Злата (Анна Невская) – кинопродюсер, муж которой – Никита (Олег Гаас), актер, живет с ней, благодаря ее связям и деньгам, интересный образ.

По сути это тот же сюжет, что пытались воплотить в "Рыбке" и тем интересней посмотреть контраст.

История Златы и Никиты – очень реалистична и никак не противоречит законам поля.

Злата – женщина крутая и независимая. По-настоящему, а не в кавычках.

Никита если и не любит ее, то уважает и слушается. Где-то даже трепещет и конечно заботится.

Вот когда сценаристы пытаются сделать гендерный перевертыш: мужчину-игрушку в руках властной женщины, они забывают главное, что должно быть в таком перевертыше, чтобы женщина не выглядела жалкой дурой.

Она не должна быть зависима от этого мужчины, ни сексуально, ни как-то еще.

Это он должен быть зависим от нее и не только материально.

Она должна быть сильней его как личность и, конечно, не иметь никакой аддикции к нему.

В истории Златы и Никиты это получилось.

Он – ее декорация идеального мужа, игрушка, эскорт, но и друг ее тоже, в очень малой степени любовник, а в основном – бизнес-проект. Между ними стабильные и по-своему симпатичные, теплые отношения, хотя и ломающие шаблон.

А все потому, что у авторов получилось сделать жесткую и сильную женщину.

Причем сценарист поставил перед собой очень сложную задачу: Никита – гей.

Но он не изменяет Злате, потому что она не разрешает ему, а он слушается.

Ситуация усложняется тем, что Злата хочет родить от него ребенка, которого раньше никогда не хотела, дотянула до последнего вагона и теперь одержима.

Вместе с Никитой они объехали европейские клиники и азиатских шаманов.

С тем они добрались и до "клиники счастья".

Там Никита внезапно влюбляется во врача-репродуктолога и Злата замечает это намного раньше, чем заметил сам Никита.

Злата это видит, ее это не задевает и она решает использовать это в своих целях.

Она объясняет врачу, что у него и Никиты – притяжение.

Тимур (врач) ошарашен, он всегда считал себя гетеро и даже бабником, но Злата насмешливо объясняет ему, что он – гей, в лучшем случае бисексуал, судя по той, "искре", которая пробежала между ним и Никтой, а внимательная Злата заметила.

Оба мужчины смущены, Никита подавлен, Злата подсмеивается над обоими.

Она говорит, что разрешит им любовь, если взамен Тимур, опытный врач, поможет ей как-нибудь получить желанного ребенка.

Так как шансов у Златы для зачатия мало, ей нужно совпадение гормональной терапии, цикла и всего остального.

Дальше у мужчин – любовь и прочая горбатая гора, а Злата строит их обоих и они не решаются ничего ей возразить.

Эта задача намного сложней, чем просто построить одного альфонса, однако Злате удается.

Получив то, чего ей нужно, она пытается сразу же избавиться от Тимура, а Никиту вернуть под ошейник, и это сначала тоже получается.

Вот отрывок из фильма.

Проанализируйте, за счет чего Злата оказывается наверху в этом треугольнике, хотя по факту вообще третья лишняя.