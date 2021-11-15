Опять отдыхают. Опять устали – Личное мнение

Джиган и Самойлова — опять на Мальдивах.

Опять отдыхают. Опять устали.



Фото: Соцсети

Пальмы, океан, нежнейший песок. Силикон на солнце жарится, сало — топится. Дети в воде плещутся. Все, выражаясь языком девушек из джакуззи, — на чилле.

«Вы пока тренируйтесь и работайте, а я почилю за вас!» — обращается к подписчикам Джиган.

Ему вторит Оксанка: «Почувствуйте это вместе с нами. Окунитесь в эту атмосферу посреди океана с дикой природой».

Добрая женщина щедро делится с подписчицами отфотошопленными моментами из своей дольче вита.

А ведь это — попросту неприлично.

Нет, не отдыхать — неприлично и не фотошопить бесчисленные фотки с отдыха, а совать свой перманентный отдых — непонятно, кстати, от чего — всем в глаза.

В России — глубокий ноябрь. Люди устали, издёрганы пандемией.

Многие месяцами не видят премий: получают только голый оклад, который едва позволяет сводить концы с концами. Многие болеют. Есть и те, кто хоронит близких, которым не посчастливилось попасть в Коммунарку, где бы их вылечили от ковида.

Воспитанный, чуткий человек в такой ситуации, если и поедет отдохнуть, то сделает это тихо, понимая: большинству сейчас не то что Мальдивы не светят, но и полные корзины фруктов — детям.

Далеко не каждая женщина сейчас может себе позволить зайти в супермаркет и скупить все фрукты, на которые только глаз упадёт, так чтобы дети наелись ими до отвала, до «Мааам, я больше не могу».

Я перестала выставлять фотографии из поездок. Просто потому, что прекрасно могу понять чувства женщины, которой в 6-7 вечера предстоит не ужин с шампанским на яхте, а путь домой от остановки метро или автобуса по тёмному, промозглому ноябрю. И никаких пальм вокруг, никакого шума прибоя. Только усталость нечеловеческая и перманентное ожидание пятницы.

К чему это я? Ах, да: ноябрь пройдёт. Да и Оксанка — не такая уж красивая и счастливая. Точнее — совсем не красивая и вряд ли счастливая, если присмотреться поближе.



Фото: Соцсети

Не отчаивайтесь, мои хорошие. Скажу по секрету: в жизни, состоящей из бесконечных поездок на Мальдивы, может, и много солнца, но и на солнце — есть пятна. И их — гораздо больше, чем показывают жёстко отфотошопленные картинки из Инстаграма.

Как настроение? Что нового?

—